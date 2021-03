Belgische kapitein voer al dertig keer door Suezkanaal: “Voor die collega is dit de hel”

Het vastgelopen vrachtschip Ever Given blokkeert al dagenlang het drukke Suezkanaal in Egypte, wat voor enorme vertragingen zorgt in de scheepvaart. Kapitein Yves Feyerick (63) kent het kanaal goed. Hij voer er zelf al vaak door, met al stevige containerschepen. “Eigenlijk is het kanaal zelf niet zo moeilijk”, is zijn oordeel.