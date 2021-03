Ook in Vlaanderen pogingen tot phishing ontdekt in uitnodigingen vaccinatiecentra

In Wallonië zijn vrijdagochtend verschillende pogingen tot phishing met valse vaccinatie-uitnodigingen gesignaleerd. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale, die oproept tot waakzaamheid. Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bevestigt vrijdag dat er ook in Vlaanderen reeds een beperkt aantal meldingen zijn binnengelopen.

“We analyseren de gevallen grondig”, klinkt het bij het kabinet van Morreale. Er zou in de gemelde gevallen geen sprake geweest zijn van een vraag naar bank- of financiële gegevens.

In Vlaanderen gaat het om “zeer beperkte aantallen”, aldus Moonens. Hij waarschuwt er ook specifiek voor om op te letten bij het inscannen van de QR-code op de uitnodiging. Sommige frauduleuze apps zouden mensen naar een website sturen waar er om bank- of kredietkaartgegevens wordt gevraagd.

Naast de papieren uitnodigingen worden de officiële vaccinatie-uitnodigingen enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811. Bovendien, benadrukt Moonens, moet er ook altijd een uitnodiging per brief volgen.

In het geval van een verdachte e-mail of sms, vragen de autoriteiten om die te melden op het e-mailadres verdacht@safeonweb.be.