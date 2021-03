Reserveren om te winkelen morgen verplicht, maar dat mag ook 30 seconden op voorhand zijn

Het is druk op de Meir op vrijdag, want morgen moeten alle niet-essentiële winkels de deuren sluiten en klanten ontvangen na reservatie

Vanaf morgen/zaterdag moet iedereen die een bezoek wil brengen aan een niet-essentiële winkel eerst reserveren. Maar dat hoeft geen uren op voorhand te gebeuren, zelfs 30 seconden voor je de winkel binnengaat kan dat nog. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdagochtend op Radio 1.

De voorbije twee dagen zijn de niet-essentiële winkels druk in de weer geweest om een systeem van reservaties op poten te zetten. Want vanaf zaterdag is reserveren verplicht. Maar pas vandaag komt er duidelijkheid over hoe dat precies moet gebeuren met de publicatie van het ministerieel besluit. Eerder vanochtend gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Radio 1 al aan dat er in tegenstelling tot in Nederland bij ons geen vier uur op voorhand moet gereserveerd worden.

Op de vraag of er dan bij wijze van spreken aan de deur gereserveerd kan worden om dan een minuut later de winkel binnen te wandelen, antwoordde Verlinden dat dat kan. “Maar er zal, zoals nu al het geval is, ook een limiet zijn op het aantal mensen. Het is dan ook niet de bedoeling dat er voor de winkels lange rijen ontstaan, omdat mensen allemaal willen reserveren”, zei ze.

Dan toch open

Voor winkels die nog volop aan het zoeken waren naar een manier om het reservatiesysteem op tijd klaar te hebben, komt dat nieuws goed uit. Ook voor winkelketen C&A, want aanvankelijk was het daar de bedoeling om alle winkels zaterdag gesloten te houden, omdat het platform voor de reservaties nog niet gereed zou zijn. “Naar aanleiding van de zonet gewijzigde richtlijnen waarbij vooraf reserveren toch niet verplicht is, zullen wij morgen onze winkels toch openen”, klinkt het.

Gisteren gaven ook winkels als JBC en Media Markt al aan dat systeem te zullen toepassen. Wie graag last minute wil shoppen kan zich dus aan de deur laten registeren.

