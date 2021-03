Thibaut Georgin wordt nieuwe NMBS-voorzitter

Ecolo benoemt Thibaut Georgin tot nieuwe voorzitter van spoorwegmaatschappij NMBS. Dat weet De Tijd en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Georgin vervangt Jean-Claude Fontinoy, die een MR-stempel had.

De Franstalige groenen mikten bij de benoemingspuzzel van de regering-De Croo vooral op het voorzitterschap van de NMBS. Ecolo levert met vicepremier Gilkinet de minister van Mobiliteit en streeft op sterker openbaar vervoer in het kader van het klimaatbeleid.

Met Thibaut Georgin kiest Ecolo voor iemand met bestuurservaring in de privé en de openbare sector. De Brusselaar is bijvoorbeeld voorzitter van de raad van bestuur van Brugel, de Brusselse energieregulator. Hij begon zijn carrière als manager bij Unilever, waar hij acht jaar aan de slag bleef, maar deed ook ervaring op bij bpost, de Waalse watermaatschappij SPGE, consultingfirma Igneos en de duurzame energiecoöperatieve Energiris. Georgin was ook vier jaar lang gastprofessor aan de universiteit van Namen.