Britt Van Marsenille hoopt haar bijenpassie door te geven aan haar zoon én de rest van de bevolking

Geen yoga of mindfulness voor Britt Van Marsenille (40). De beste manier voor de ‘factchecker’ om rust te vinden, is de gsm op vliegtuigstand en postvatten naast haar bijenkasten. Naast radio en tv maken en moederen over Alfóns-Andrés (11 maanden), is het doorgeven van haar bijenpassie Britts nieuwste missie. Dat resulteerde zelfs in Britt en de bijen, een kinderboek waarmee ze zieltjes hoopt te winnen. “Een soort die 35 miljoen jaar bestaat, die gaan wij toch niet laten uitsterven?”