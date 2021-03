Tsjechië voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels: “We willen aanvallender spelen dan Wales”

Zaterdagavond om 20u45 nemen de Rode Duivels het in hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd op tegen Tsjechië. De Tsjechen moeten net als België een aantal basisspelers uit de Bundesliga missen door de situatie in Tsjechië en zullen zo gehavend aan de aftrap verschijnen. Toch zijn ze strijdvaardig.

Na de 2-6-zege tegen Estland afgelopen week hebben de Tsjechen vertrouwen getankt voor het duel tegen de Rode Duivels. De bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez noemde, Tomas Soucek die tegen Estland een hattrick scoorde, het grootste gevaar van Tsjechië. “Die goede match tegen Estland geeft wel vertrouwen”, reageerde Soucek. “Dat zal ons helpen tegen België. Maar België heeft ook heel veel individuele kwaliteit en blijft favoriet. Mertens, Tielemans, Lukaku, De Bruyne, ze zijn allemaal top. We zullen ze moeten opvangen als een team. We gaan vechten voor elkaar en hopelijk halen we daar ons voordeel uit. Winnen of zelfs maar scoren tegen België zou ons heel hard helpen om het WK in Qatar te bereiken.”

Ook Tsjechisch bondscoach Jaroslav Šilhavý noemt België favoriet. “Het is een briljant team dat al mooie dingen liet zien tegen toplanden als Engeland en Brazilië. Offensief zijn ze ongelofelijk sterk met Tielemans, De Bruyne en Lukaku. Iedereen zal verschrikkelijk zijn best moeten doen en geen fouten mogen maken als we iets willen rapen tegen hen. Ik zag de wedstrijd tegen Wales. België domineerde het grootste deel van de match, maar ik had het gevoel dat Wales afwachtend speelde. Dat zullen wij niet doen. Wij willen aanvallender spelen en meer kansen creëren, hen tot fouten dwingen.”

De Rode Duivels wonnen woensdag hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd met 3-1 van Wales. Foto: BELGA

Gehavend Tsjechië

De Tsjechen legden geen positieve coronatest af in aanloop naar de wedstrijd tegen de Belgen, maar toch kan bondscoach Silhavy niet op al zijn manschappen rekenen. Normaal is Vladimir Darida (Hertha BSC) kapitein bij de Tjsechen, maar hij mag net als onze Bundesliga-Belgen Koen Casteels, Thorgan Hazard en Thomas Meunier niet naar Tsjechië reizen omdat de situatie rond het coronavirus er niet goed genoeg is. Tomas Soucek (West Ham United), de uitblinker tegen Estland hoopt daarom op de aanvoerdersband. “Het zou een eer zijn. Ik wil maar wat graag mijn ploegmaats helpen op het veld”, aldus Soucek. Bondscoach Silhavy liet al een beetje in zijn kaarten kijken. “De kans is inderdaad groot dat Soucek kapitein zal zijn, al is er nog niks beslist. Ik volg hem in de Premier League. Hij is een goede speler, een natuurlijke leider en een vriendelijke kerel.”

Ook doelman Jiri Pavlenka (Werder Bremen), verdediger Pavel Kaderabek (Hoffenheim) en aanvaller Patrick Schick (Bayer Leverkusen) mochten niet afreizen naar Tsjechië. “Covid maakt alles moeilijker. We hebben contact met de spelers die naar Tsjechië mochten reizen, maar het is natuurlijk jammer. Al zullen we ook zonder hen een goed team hebben”, aldus Soucek. “Het gaat om sleutelspelers die we moeten missen, maar dat geldt voor België ook. Een aderlating”, reageerde bondscoach Silhavy.