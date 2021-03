Het Koninklijk Legermuseum heeft zich in het ootje laten nemen bij de aankoop van een absoluut pronkstuk. Dat beweert althans een ex-personeelslid van het museum, dat een klacht heeft ingediend voor valsheid in geschrifte. Het Legermuseum betaalde indertijd liefst 32.000 euro voor het stuk.

In 2012 sloeg het Koninklijk Legermuseum een grote slag, die het door besparingen geteisterde blazoen moest oppoetsen. En daar had het museum toen een flink bedrag voor over, in de hoop dat het een goede ...