Nieuwe miljardenclaim tegen Fox News wegens verspreiding complottheorieën

Dominion Voting Systems, de leverancier van stemcomputers bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, eist 1,6 miljard dollar van de Amerikaanse zender Fox News, omdat die complottheorieën zou hebben verspreid over gesjoemel bij de verkiezingen ten nadele van Donald Trump.

Volgens Dominion is door de tendentieuze berichtgeving zijn marktwaarde flink gedaald en werd er ook winst misgelopen.

Het is de zoveelste rechtszaak die Dominion heeft aangespannen naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eerder had de leverancier van stemcomputers ook al soortgelijke rechtszaken aangespannen tegen de advocaten van Trump, Rudy Giuliani en Sidney Powell, die mee gestalte gaven aan het fictieve verhaal dat het bedrijf samengespannen zou hebben met de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez om stemmen voor Trump aan zijn rivaal Biden toe te kennen. Ook de zakenman Mike Lindell werd beticht van laster; tegen hem werd een claim van 1,3 miljard dollar ingediend.

Dominion is de op een na grootste leverancier van stemcomputers in de Verenigde Staten. Tijdens de jongste presidentsverkiezingen werden in meer dan 24 staten stemcomputers van het bedrijf gebruikt.

Tegen Fox News is het bovendien al de tweede miljardenclaim. Ook Smartmatic dat stemcomputers levert, diende al een klacht in van 2,7 miljard dollar tegen het mediabedrijf van Rupert Murdoch.

Fox News zelf reageert dat het fier is op zijn berichtgeving rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De zender gaat zich “krachtig verdedigen tegen de ongefundeerde actie”. Fox wijst ook naar een interview die het eind november 2020 uitzond met Michael Steel van Dominion, waarin die uitlegt dat fraude met stemcomputers onmogelijk is.