Nee, deze journalist-ouders kijken ook niet uit naar die extra week paasvakantie: “Hoe. Kan. Dit. Nu?”

Ze zijn slim, onze redacteurs. Kunnen over alles meepraten en reiken u in hun artikels correcte informatie, oplossingen en verhalen aan. Maar nu zitten ze – net als vele andere ouders in Vlaanderen – toch vooral met de handen in het haar. Want hoe gaan ze dat de komende weken toch weer allemaal geregeld krijgen, dat thuiswerken met kleine kinderen in de buurt? Drie journalist-ouders verwoorden de teleurstelling over de nieuwe lockdown, de moeilijke puzzel en de wil om het toch allemaal goed te proberen doen. Net als u.