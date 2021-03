Belgische ex-Ikea-baas in Frankrijk noemt spionage werknemers “geïsoleerde gevallen”

Dat er bij Ikea in Frankrijk werknemers werden bespioneerd, wordt door de Belgische ex-topman van Ikea Frankrijk, Stefan Vanoverbeke, afgedaan als “geïsoleerde gevallen”. Het ging zeker niet om “Ikea-beleid”, zo zei hij vrijdag voor de rechtbank in Versailles.

Vanoverbeke, die de Franse Ikea-activiteiten leidde van 2010 tot 2015, verklaarde zelf ook “geschokt” te zijn door de spionagemethodes.

Donderdag had de voormalige directeur beveiliging van Ikea Frankrijk, Jean-François Paris, beschreven hoe het bedrijf “massale controles” deed van werknemers, onder wie vakbondsmensen, met de hulp van privédetectives. Die zouden volgens de aanklacht gevoelige informatie over de betrokkene hebben uitgezocht, zoals hun gerechtelijke verleden en levenswijze.

Paris erkent dus dat er gespioneerd werd, maar hij is niet van plan daar alleen voor op te draaien. Hij herhaalde meermaals dat hij in 2007 richtlijnen kreeg van de voorganger van Vanoverbeke, Jean-Louis Baillot, tijdens een etentje in de cafetaria van een filiaal in Yvelines.

Baillot ontkende vrijdag in alle toonaarden. “Dat is belachelijk”, reageerde hij. “Zie je me zo’n gevoelig onderwerp bespreken in het bijzijn van allemaal medewerkers?” Volgens Baillot kon Paris “in alle onafhankelijkheid” werken, en was hijzelf niet zijn rechtstreekse baas. “Hij moest zich niet bij mij verantwoorden.”

Jean-Baillot gaf toe dat hij twee facturen ondertekende voor het detectivebureau Eirpace, maar zegt dat hij die ondertekend heeft zonder de inhoud ervan te kennen.

Ook Sylvie Weber, de ex-adjunct-diretrice van Paris, zegt dat ze niet op de hoogte was. Ze fungeerde naar eigen zeggen enkel als “brievenbus” tussen Paris en de winkeldirecteurs.

Ook bij het Franse filiaal van Ikea, dat tot 3,75 miljoen euro boete riskeert, reageerde men verbijsterd. “Alles wat ik hier sinds drie dagen hoor, is schokkend en totaal tegenstrijdig aan de waarden van Ikea”, verklaarde huidig financieel directrice Karine Havas in de rechtbank.

Maandag komen de burgerlijke partijen aan het woord.