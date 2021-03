Thierry Henry last pauze op sociale media in: “Huidige wantoestanden aanpakken”

Voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry last vanaf zaterdagvoormiddag een socialemediapauze in op al zijn accounts. “Ik blijf offline totdat de platformen de huidige wantoestanden even hard aanpakken als inbreuken op copyrights”, schrijft de voormalige steraanvaller.

“Het racisme, pesterijen en bijgevolg mentale foltering bij de slachtoffers is te giftig geworden om nog te negeren. Iemand moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is te makkelijk om een account te openen en vervolgens anoniem mensen lastig te vallen, zonder enige gevolgen. Totdat dit verandert, blijf ik offline. Ik hoop dat er snel beterschap komt.”

Thierry Henry legde eind februari zijn functie als coach van MLS-club CF Montréal om familiale redenen neer. Hij wou meer bij zijn kinderen in Londen zijn. Hij werd trainer van Montréal in november 2019. Daarvoor was hij assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels (augustus 2016-oktober 2018) en had hij Monaco kort onder zijn hoede (oktober 2018-januari 2019).