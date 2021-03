Britse luxemerk Bentley maakt 200.000ste auto

Bentley heeft zijn 200.000ste auto gemaakt in de ruim honderdjarige geschiedenis van het Britse merk. Dat heeft de maker van luxewagens, die inmiddels meer dan twintig jaar onderdeel is van het Volkswagenconcern, gevierd door de oudste nog bestaande Bentley naast het nieuwste exemplaar op de foto te zetten.

De jubileumauto betreft een Bentayga Hybrid, besteld door een klant uit China. De oudste bestaande Bentley is de EXP 2, tevens de tweede auto die het bedrijf zo’n honderd jaar terug maakte en de eerste waarmee een autorace werd gewonnen.

200.000 auto’s in een eeuw lijkt misschien niet veel voor een autofabrikant, maar de mijlpaal wordt nog bijzonderder als gekeken wordt naar de productiecijfers door de tijd heen. Vanaf het jaar van oprichting 1919 tot en met 2002 leverde Bentley afgerond zowat 44.000 auto’s af. De rest van de wagens is allemaal in de laatste jaren gemaakt. Sinds 2003, het jaar waarin de Continental GT werd geïntroduceerd en een nieuw tijdperk aanbrak voor Bentley, verlieten al meer dan 154.000 Bentleys de fabriek in Crewe. Momenteel zet het merk dagelijks 85 auto’s in elkaar.

In november maakte Bentley zijn plannen voor de toekomst bekend. Bentley wil in 2030 opereren als volledig CO2-neutrale onderneming. Vanaf 2026 bouwt het merk uitsluitend plug-inhybrides en volledig elektrische auto’s. In 2030 stapt Bentley over op 100 procent elektrische aandrijving.