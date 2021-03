Het luxeprobleem van de VS: wat te doen met al die overtollige vaccins?

Terwijl de wereld geconfronteerd wordt met een tekort aan vaccins, heeft president Joe Biden een probleem van een heel andere orde. Hij heeft er binnen afzienbare tijd veel te veel. Moeten ze weggegeven en doorverkocht worden, of als strategische reserve opgepot worden? Lang twijfelen mag Biden niet meer, of het luxeprobleem van de VS kan een echt probleem worden voor de rest van de wereld.

Tot nu was er maar één land dat niet genoeg armen had om de voorraad vaccins te kunnen prikken, en dat was India. Zestig procent van alle vaccins die bestaan, worden in dat land geproduceerd. Per dag ...