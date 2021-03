Eerste grote cocaïnewasserij ontmanteld: “Kan coke ergens in, dan kan het er ook weer uit”

Arendonk -

De federale gerechtelijke politie ontmantelde vrijdagochtend in Arendonk de eerste grote cocaïnewasserij van ons land. Cocaïne die in producten zoals kleren verstopt zit, wordt via een chemisch proces en met behulp van oplosmiddelen teruggewonnen. Er werd ook 51 kilogram coke aangetroffen. Elf mensen werden gearresteerd.