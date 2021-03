Je kan hem best nu spotten, en vooral bij valavond: de (paas)haas. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan?

Lepus Europaeus of ‘haas’ voor de gewone mens. Je ziet hem zelden, ook al leeft hij voornamelijk in open vlakten en aan de bosrand. Maar als gewilde prooi op het menu van tal van roofdieren – en ons eigen bord – weet hij zich als geen ander te camoufleren. De grootste kans om een haas te spotten is wel nu en bij valavond.

Weetje van de dag: de haas is van oorsprong een steppebewoner in Centraal-Azië. Met de ontbossing van Europa heeft hij zich door de eeuwen in onze contreien gevestigd. Nu komt hij in heel Vlaanderen voor ...