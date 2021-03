Lazio-voorzitter zeven maanden in de cel, dokters twaalf maanden en boete van 150 000 euro na gesjoemel met coronatests

SS Lazio kent de straf in eerste aanleg voor gesjoemel met coronatests. Volgens de Italiaanse rechtbank heeft de club in oktober en november 2020 inbreuken gepleegd op de gezondheidsprotocollen. In eerste aanleg werd een straf van zeven maanden cel voor de voorzitter, twaalf maanden voor de clubdokters en een boete van 150 000 euro uitgesproken. Lazio gaat in beroep.

In november, de periode waarin Club Brugge het in de Champions League moest opnemen tegen Lazio, kwamen geruchten naar buiten dat Lazio mogelijk had gesjoemeld met coronatests. De club zou positieve coronagevallen verdoezeld hebben en liet zelfs drie spelers meetrainen terwijl ze een positieve test hadden afgelegd. Bovendien liet de club besmette spelers wedstrijden voetballen terwijl de spelers in kwestie in quarantaine hadden moeten zitten. Dat bleek allemaal uit een onderzoek van de Italiaanse voetbalbond (FIGC).

In februari diende de Italiaanse voetbalbond klacht in en ging de zaak naar de nationale sportrechtbank. Die sprak vrijdag in eerste aanleg wegens “overtredingen van de gezondheidsprotocollen volgende straf uit: zeven maanden cel voor de voorzitter van Lazio Claudio Lotito, twaalf maanden voor clubdokters Ivo Pulcini en Fabio Rodia en een boete van 150 000 euro voor de club. Lazio liet op haar website al weten dat het in beroep zal gaan tegen die beslissing.