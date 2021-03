Pasen is van oorsprong een lentefeest. Haal dus gele bloemen in huis. Ze verwijzen naar de zon die vanaf nu goud­geel warmte geeft en naar eidooiers en kuikens, symbool voor vruchtbaarheid en nieuw leven. De narcis is daarbij een aanrader want bloeit net nu. Noem haar dus gerust paasbloem!