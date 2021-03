Bill Gates: “Tegen eind 2022 is alles weer normaal”

Dankzij de coronavaccins zou de wereld tegen het einde van 2022 opnieuw normaal moeten zijn. Dat heeft Microsoft-oprichter Bill Gates gezegd.

In een interview met de Poolse krant Gazeta Wyborcza en de tv-zender TVN24 heeft Gates zijn visie op de coronapandemie gegeven. “Het is een ongelooflijke tragedie”, zei hij over de huidige situatie. En voegde daaraan toe dat het enige goede nieuws de toegang tot vaccins is. “Tegen het einde van 2022 zou alles opnieuw volledig normaal moeten zijn.”

De man achter Microsoft heeft met zijn Bill and Melinda Gates Foundation al minstens 1,75 miljard dollar gedoneerd in de strijd tegen Covid-19. Hij steunde enkele vaccinproducenten, doneerde geld om de ziekte en het virus beter te begrijpen en ondersteunt de zoektocht naar een mogelijke behandeling.

Onlangs zei hij in een interview op de app Clubhouse dat hij verwacht dat we ons gedrag opnieuw “significant” zullen kunnen aanpassen tegen het einde van de lente of de zomer van dit jaar.