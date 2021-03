Bende van Nijvel-speurders graven lichaam van gewezen huurling op

Speurders die de Bende van Nijvel proberen te ontmaskeren hebben in – what’s in a name – Bande, een dorp nabij het Ardense Marche-en-Famenne, het lichaam opgegraven van een man, die ooit in Frankrijk deel heeft uitgemaakt van een groep huurlingen. De onderzoekers willen het DNA van René N. vergelijken met de genetische sporen die zij op bewijsmateriaal in het Bende-dossier hebben teruggevonden.

De laatste 20 jaar van zijn leven baatte René N. een goed aangeschreven restaurant uit in Marche-en-Famenne. Maar in de jaren 70 leidde hij een avontuurlijker leven. Zo trok hij met de huurlingen van de Franse ‘kolonel’ Robert Denard naar Afrika en het Verre Oosten. Denard hielp daar enkele staatsgrepen klaarstomen. “René heeft zijn verleden als huurling nooit verloochend, maar toen hij huwde en een vaste stek koos in de Ardennen, hield hij dat allemaal definitief voor bekeken”, vertellen kennissen aan Sudpresse.

Omdat zijn naam in het kader van een oude wapentrafiek in het Bendedossier genoemd werd, wilden de speurders absoluut ook over het DNA van René N. beschikken. Dat hij huurling geweest is, kan extra interessant zijn. “Huurlingen zouden perfect voor de uitvoering van Bende-raids kunnen gediend hebben. Zij kunnen met wapens omspringen, deinzen voor niets terug en zullen nooit ofte nimmer uit de biecht klappen”, is de redenering. “Maar het moet gezegd dat, toen de Bende een spoor van dood en vernieling door het land trok, deze man al goed gesetteld was in zijn nieuwe leven.”