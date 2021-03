Drie redenen waarom de Rode Duivels geen uitschuiver zoals Frankrijk, Spanje en Nederland zullen maken

Wereldkampioen Frankrijk, maar ook Spanje en Nederland gingen al meteen met de billen bloot in deze WK-voorronde. In die val van gemakzucht trapten de Rode Duivels niet. Dat wordt ook vanavond in Tsjechië niet verwacht. Als de Belgen met zes op zes kunnen starten na twee duels tegen de ‘moeilijkste’ tegenstanders hoeven ze zich niet meer te veel zorgen te maken. En wel hierom.

1. 2-6-winst van Tsjechen zegt niet alles

Tsjechië ging woensdag in Estland met 2-6 winnen, maar te gek moeten we daar ook niet over doen. De Esten zijn de zwakste broertjes in deze groep E. Wat wel opviel ...