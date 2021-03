De vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Tsjechië: start Thomas Foket?

Thomas Vermaelen is nog niet volledig hersteld van zijn kuitletsel dat hij tegen Wales opliep. De centrale verdediger is alweer naar zijn club Vissel Kobe in Japan vertrokken. Denayer vervangt hem centraal in de defensie.

Yannick Carrasco komt ook niet in actie. Hij leek uitverkoren om Thorgan Hazard op de linkerflank te vervangen maar hij heeft nog last van zijn enkelblessure die hij vorige week met Atlético Madrid opliep. “Ik hoop dat hij tegen Wit-Rusland kan spelen”, aldus Martinez.

Zoals bekend mogen Meunier, Thorgan, Casteels en Boyata niet naar Tsjechië reizen omdat de overheid in Duitsland, waar de vier Rode Duivels voetballen, daar een lange quarantaine aan verbindt.

Martinez moet puzzelen. “Ik heb nog vier opties om die flankposities in te vullen”, aldus de bondscoach. Hij doelt op Castagne, Chadli, Saelemaekers en Foket. De Ketelaere speelde daar ook nog bij Club Brugge.

Castagne zal zeker deel uitmaken van de basiself, wellicht op de linkerkant. Chadli, die al sinds begin januari geen wedstrijd meer speelde, De Ketelaere en Saelemaekers zaten tegen Wales niet eens op de bank. Daarom zou de keuze van de bondscoach voor de positie op rechts op Thomas Foket, die in Frankrijk bij Reims alle wedstrijden speelt, kunnen vallen.

De vermoedelijke opstelling:

Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Foket, Dendoncker, Tielemans, Castagne, De Bruyne, Lukaku, Mertens

Ook Tsjechië gehavend door corona in eigen land

Geen enkele Tsjech legden een positieve coronatest af in aanloop naar de wedstrijd tegen België, maar toch kan bondscoach Jaroslav Silhavy niet op al zijn manschappen rekenen. Normaal is Vladimir Darida (Hertha Berlijn) kapitein, maar hij mag net als onze Bundesliga-Belgen Koen Casteels, Thorgan Hazard en Thomas Meunier niet naar Tsjechië reizen wegens de riskante corona­situatie. Ook doelman Jiri Pavlenka (Werder Bremen), verdediger Pavel Kaderabek (Hoffenheim) en aanvaller Patrick Schick (Bayer Leverkusen) mochten niet afreizen naar Tsjechië. Zo zijn er minstens vier wijzigingen in de basis ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Estland. “Een aderlating. Het gaat om sleutelspelers, maar dat geldt voor België ook”, reageerde Silhavy.