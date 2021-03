Hoe zou het nog zijn met… de Tsjechische topschutter aller tijden Jan Koller?

Hoe zou het nog zijn met... Jan Koller (47), de voorganger van Erling Haaland en Robert Lewandowski in het rijtje legendarische ‘nummers negen’ van Borussia Dortmund? U weet wel, de boomlange slungel die aanspoelde bij Lokeren en vervolgens alleen nog in de schaduw werd gesteld door (het decolleté van) zijn vrouw op het podium van de Gouden Schoen. Wel, de ex-Anderlecht-speler is nog met 55 goals steeds de topschutter aller tijden van Tsjechië . En hij is het onderwerp van een film die weldra naar België afzakt voor opnames.

Hoewel Jan Koller al twee jaar van haar gescheiden is, zijn de Tsjechische media nog altijd niet uitgekeken op zijn ex Hedvika en haar poses in bikini. De 47-jarige Tsjech zelf, in 1996 in een package ...