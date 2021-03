Liedje is te politiek: Wit-Rusland mag niet deelnemen aan Eurovisiesongfestival

Dmitry Butakov van de groep Galasy Zmesta tijdens een optreden in Minsk Foto: via REUTERS

Wit-Rusland mag dit jaar niet deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Dat meldt de organiserende European Broadcasting Union (EBU). De inzending was te politiek getint, oordeelde de organisatie.

De EBU had de Wit-Russische omroep BTRC eerder deze maand gevraagd zijn inzending “Ya Nauchu Tebya” (“Ik zal je leren”) van Galasy ZMesta aan te passen zodat het lied de wedstrijdregels zou respecteren.

Volgens sommigen stak het lied de draak met de protestbeweging tegen de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko, die beschouwd wordt als “de laatste dictator van Europa”. Er zijn sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus massaprotesten tegen Loekasjenko. Tienduizenden mensen werden opgepakt.

De Wit-Russische omroep stuurde daarop een nieuw nummer, opnieuw van Galasy ZMesta. De EBU en de bestuursraad van de liedjeswedstrijd oordeelden echter opnieuw dat de regels niet werden gerespecteerd.

“Deadline verstreken”

De deadline voor de inzendingen is inmiddels verstreken, “dus zal Wit-Rusland helaas niet deelnemen aan het 65ste Eurovisiesongfestival in mei”, luidt het in een statement van de EBU.

Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 18, 20 en 22 mei in het Nederlandse Rotterdam, nadat de editie vorig jaar niet was kunnen doorgaan door de coronapandemie. Voor België neemt Hooverphonic deel met het nummer “The Wrong Place”.

LEES OOK. Kenners over lied waarmee Hooverphonic naar Eurosong trekt: “Misschien geen slecht idee om Alex Callier te onthoofden”