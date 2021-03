Isabelle Bauwmans, de verloofde van Philippe Clement: “Als hij naar het buitenland wil? Daar lachen we soms over: als Barcelona komt, zijn we weg!”

Vandaag is een hoogdag ten huize Clement. Al wéken staat er bij dit weekend een groot, rood kruis in de agenda van Isabelle Bauwmans (47) en daar zit manlief voor iets tussen. Vroeg je haar tien jaar geleden wie Philippe Clement (47) was, ze had geen idee. Intussen gooide de coach van Club Brugge haar leven overhoop. Openhartig vertelt ze over haar band met voetbal en met Philippe. De ene noodgedwongen, de andere intens.