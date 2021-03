Gerechtelijk onderzoek naar Panama-constructies Dexia mislukt

Het gerechtelijk onderzoek naar de Panamaconstructies die Dexia jarenlang vanuit Luxemburg organiseerde voor Belgische klanten is op niets uitgedraaid. De Tijd schrijft dat de bevoegde Brusselse onderzoeksrechter geen medewerking krijgt van Luxemburg en de handdoek in de ring gooit.

In april 2016 werd duidelijk hoe jarenlang zwart geld en inkomsten van Belgen op rekeningen bij Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) waren verborgen gehouden voor de fiscus en het gerecht. Dat gebeurde door ze op naam te zetten van postbusvennootschappen die Experta, van de groep Dexia, in Panama en op de Britse Maagdeneilanden.

De krant De tijd schrijft zaterdag hoe Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise een verzoek richtte aan de Luxemburgse autoriteiten om zijn speurders de toestemming te geven de nodige gegevens te verzamelen. Tot grote ergernis van de onderzoeksrechter botste hij in het Groothertogdom op een muur, ondanks de samenwerkingsverdragen die ons buurland afsloot om witwaspraktijken te helpen onderzoeken. Volgens Luxemburg ging het echter om een ‘fishing expedition’, een onderzoek zonder precies doelwit, die het Groothertogdom niet kon toelaten. Nadat ook Panama niet had meegewerkt, moest Claise de handdoek in de ring gooien en het dossier weer aan het Brusselse parket bezorgen.