Raamregel enkel op treinen naar kust, niet op terugweg: “Absurde maatregel”

De regel dat treinreizigers enkel op zetels aan het venster mogen plaatsnemen, zal enkel worden toegepast op treinen naar kuststations. Dat bevestigt de woordvoerster van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). De regel geldt tijdens de paasvakantie (3-18 april) en het weekend van 24 en 25 april.

Om de toestroom dagjesmensen in goede banen te leiden, moet spoorwegmaatschappij NMBS de capaciteit in de treinen naar toeristische bestemmingen beperken door enkel reizigers toe te laten op zitplaatsen naast het raam. Kinderen onder twaalf jaar mogen wel andere zetels bezetten.

Het is de federale minister van Mobiliteit die de ritten voor die maatregel moest aanduiden. Hij heeft beslist dat hij enkel zal gelden op ritten naar de stations aan de kust, en niet naar andere toeristische bestemmingen in het land of op de terugweg van de kust.

Reizigersorganisatie TreinTramBus stelt zich vragen bij de maatregel. “Mensen enkel aan het raam laten zitten, is een absurde maatregel. Want als je mensen nu geschrankt laat zitten, zitten ze verder uit elkaar dan vlak tegenover elkaar”, zegt woordvoerder Peter Thoelen aan VRT. Hij vindt het nog vreemder dat deze regel enkel geldt voor de ritten naar de kust. “Want ‘s avonds zit er telkens meer volk in de trein dan ‘s ochtends, wanneer de mensen meer gespreid kustwaarts vertrekken.

Het ministerieel besluit over de verstrengde coronamaatregelen zegt dat de NMBS erop moet toezien dat de ‘raamregel’ wordt gerespecteerd. In de stations zullen extra stewards worden ingezet om de reizigersstromen te beheren. Indien nodig kan de politie versterking bieden. Volgende week zal de NMBS meer informatie meedelen over de praktische regeling.