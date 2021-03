Dertigtal extreemrechtse militairen van nabij gevolgd door Defensie

Een dertigtal extreemrechtse militairen wordt momenteel van nabij gevolgd door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) van Defensie. Dat zegt generaal-majoor Philippe Boucké, die aan het hoofd staat van de dienst, zaterdag in Le Soir.

Binnen het Belgische leger wordt het dertigtal militairen “van zeer nabij gevolgd, voor hun sympathie voor of banden met extreemrechtse groepen”, aldus Boucké. “We zoeken en we vinden. De screening werkt goed. De dreiging blijft minimaal binnen Defensie”, verzekert hij. Volgens vakbondsman Tony Bargibant gaat het wellicht “om oudere personeelsleden, die met de loop der tijd extreemrechtse sympathieën kregen”, aangezien nieuwe rekruten gescreend worden. Geen van de betrokkenen is ontslagen of opzij geschoven. “Zolang er geen illegale handelingen of laakbare feiten begaan worden, kan Defensie op geen enkele manier tussenkomen of zich mengen in het privéleven van zijn personeel”, klinkt het.