“Ruim 6.000 besmettingen erbij op een dag”

Er is zaterdagochtend nog geen officieel rapport van gezondheidsinstituut Sciensano, maar op basis van het dashboard blijkt dat zowel de weekgemiddeldes van het aantal besmettingen met het coronavirus, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens in stijgende lijn blijven gaan.

Volgens de laatste weekcijfers van het dashboard van Sciensano zijn elke dag gemiddeld 229,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 23 procent meer dan een week eerder. Volgens de laatste cijfers liggen 2.499 mensen in het ziekenhuis, van wie 664 op intensieve zorg. 355 mensen worden beademd.

Intussen stierven al 22.816 mensen ten gevolge van het virus. In de laatste week stierven er gemiddeld 26,7 mensen of 12 procent meer dan een week eerder.

Ook de besmettingen blijven toenemen. Het gemiddelde aantal besmettingen steeg elke dag met 4.529,7. Dat is 31 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Het aandeel positieve tests bedraagt 7,7 procent (+0,5 procent). In totaal zijn al 860.731 mensen besmet geraakt met het virus, een toename met 6.123 in vergelijking met het totaal dat een dag eerder gemeld werd.

Intussen kregen al 1.152.481 Belgen al zeker een prik gekregen. Dat is 12,5 procent van de volwassen bevolking. Bijna 480.000 van hen hebben ook al een tweede prik gekregen.

De positiviteitsratio stijgt met een halve procent naar 7,7 procent. Bijna 8 op de 100 van de afgenomen testen is positief was. Er is dus veel virus in omloop is.

Iedere besmette besmet op zijn beurt 1,13 mensen (R-waarde).Een R-waarde boven de 1 wijst ook op een groeiende epidemie.