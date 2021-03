OVERZICHT. Deze verstrengde coronamaatregelen zijn vanaf nu van kracht

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn vanaf zaterdag strenger. In veel winkels mag enkel nog op afspraak gewinkeld worden, de niet-medische contactberoepen zoals kappers moeten sluiten en buiten mogen mensen niet langer met tien maar maximaal met vier samenkomen.

Door de toenemende besmettings- en ziekenhuisopnamecijfers belisten de regeringen woensdag om striktere maatregelen in te voeren vanaf zaterdag. Vrijdag pas werden die officieel via de publicatie van een ministerieel besluit in het Staatsblad. Een overzicht: