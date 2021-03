Gevreesde asteroïde zal ons niet raken (toch niet in de eerste 100 jaar)

De NASA verzekert dat de gevreesde asteroïde Apophis de aarde in de eerste 100 jaar zeker niet zal raken. Het Amerikaanse ruimteagentschap schrapt de ruimterots van hun risicolijst.

Apophis werd de afgelopen 15 jaar een van de grootste gevaren in de ruimte genoemd voor de aarde. Het 340 meter lange stuk ruimterots zou hier schrikbarend dichtbij komen in 2029 en opnieuw in 2036. Volgens wetenschapper zou Apophis die in 2004 werd ontdekt in 2068 op onze aarde neerstorten.

Apophis komt op vrijdag 13 april 2029 wel op een afstand van 32.000 km van de aarde komen, zelfs . communicatiesatellieten cirkelen niet zo dicht rond onze planeet.