Sharon Osbourne ontslagen nadat ze gecontesteerde uitspraken over Meghan Markle verdedigde

De 68-jarige Sharon Osbourne staat na meer dan tien jaar niet langer op de loonlijst van het Amerikaanse praatprogramma The Talk van zender CBS. Dat programma werd enkele dagen uit de ether gehaald nadat de vrouw van Ozzy Osbourne openlijk Piers Morgan had verdedigd voor zijn gecontesteerde uitspraken over Meghan Markle en van racisme werd beschuldigd.

“De gebeurtenissen van de uitzending van 10 maart waren verontrustend voor alle betrokkenen, inclusief het publiek dat thuis zat te kijken. We concludeerden dat Sharons gedrag ten opzichte van haar collega’s niet in overeenstemming was met onze waarden voor een respectvolle werkplek”, geeft haar werkgever CBS als reden aan voor het ontslag van Sharon Osbourne.

In die laatste aflevering van de show kreeg ze het aan de stok met Sheryl Underwood, een van de andere presentatrices. Osbourne ging lelijk te keer en enkele van haar uitspraken moesten gemaskeerd worden met een bliep. De ruzie ontstond toen Underwood Osbourne verweet dat ze eigenlijk de racistische uitspraken goedkeurde van haar goede vriend Piers Morgan. De bekende presentator nam enkele weken geleden gedwongen ontslag toen hij in zijn talkshow Good Morning Britain in twijfel trok of Meghan Markle echt wel met zelfmoordgedachten had gekampt. De vrouw van prins Harry had dat verteld in een veelbesproken interview op de sofa van Oprah Winfrey.

De uitzendingen van The Talk werd na de ruzie geschrapt voor een intern onderzoek. Niet alleen voor de woordenwisseling die op de buis te zien was, maar ook omdat collega’s de vrouw van rocker Ozzy Osbourne beschuldigden van racisme achter de schermen. Sharon Osbourne verdedigde zichzelf al twee weken geleden op Twitter. In een boodschap stelde ze dat ze enkel de vrijheid van meningsuiting wilde verdedigen, maar zeker geen racist is. Ze verontschuldigde zich tegenover iedereen bij wie haar verdediging van Morgan als racistisch zou zijn overgekomen.