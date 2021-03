De topman van Shoei Kisen, de Japanse eigenaar van het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert, hoopt dat de containerreus zaterdagavond vrijgemaakt is.

“We zijn de sedimenten aan het wegwerken met bijkomende baggerinstallaties”, aldus Yukito Hikagi. Hij hoopt dat de vastgelopen containerreus Ever Given tegen zaterdagavond vrij is gemaakt. “Het schip maakt geen water. Er is geen probleem met het roer en de schroeven. Eenmaal het schip vlot getrokken is, zou het moeten functioneren.”