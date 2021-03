Vijf doden bij instorting van gebouw in Caïro

Bij de instorting van een gebouw in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zaterdagochtend 5 doden en 24 gewonden gevallen. Dat meldde het bestuur van de provincie Caïro.

Het gaat om een negen verdiepingen tellend gebouw in de wijk Gesr Al Suez, in het oosten van de stad. Het stortte in de nacht op zaterdag in.

“Gouverneur Khaled Abdel Aal ging samen met de civiele bescherming onmiddellijk ter plaatse”, luidde het. Hij heeft de oprichting van een “technische commissie” bevolen om de omliggende gebouwen te inspecteren.