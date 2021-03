Vermoedelijke moordenaar na 42 jaar opgepakt door DNA-onderzoek

Een 64-jarige man uit Kansas werd deze week opgepakt en beschuldigd van een moord die 42 jaar lang onopgelost bleef. Hij werd volgens het gerecht alsnog ontmaskerd omdat het DNA in de cold case nog eens door de databanken werd gehaald.

De 29-jarige Evelyn Kay Day werd voor het laatst gezien op 26 november 1979 op de parking van het laboratorium aan het Aims Community College in Greeley in de Amerikaanse staat Colorado waar ze ’s nachts werkte. De volgende dag gaf haar man haar als vermist op omdat ze niet thuis was gekomen. ’s Avonds werd haar auto teruggevonden, met op de achterbank het lichaam van Day. De jonge vrouw was verkracht en daarna gewurgd met de riem van haar overjas. Een moordenaar werd nooit gevonden.

Tot nu. Of daarvan zijn de speurders alleszins overtuigd. Vorig jaar heropenden ze de zaak en haalden ze DNA, dat onder andere werd gevonden onder de vingernagels en op de jas van het slachtoffer, nog eens door de databanken. Plots stootten ze op een match met de 64-jarige James Herman Dye. Die ontkent met klem iets te maken te hebben met de feiten of dat hij de vrouw of de zaak kent.

Nochtans was de verdachte Dye op het moment van de feiten ingeschreven als student aan het Aims Community College waar de vrouw werkte.