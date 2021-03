EK in gevaar voor Liverpool-kapitein Jordan Henderson

De Engelse middenvelder Jordan Henderson moet het EK voetbal van komende zomer mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Liverpool is volgens bondscoach Gareth Southgate bezig aan een race tegen de klok. Henderson (30) staat al ruim een maand aan de kant met een liesblessure.

De kapitein van de ‘Reds’ raakte op 20 februari geblesseerd in de verloren stadsderby tegen Everton (0-2). Henderson moest enkele dagen later een operatie ondergaan. De eerste verwachting was dat hij drie tot vijf weken nodig zou hebben om te herstellen, maar volgens Southgate gaat het veel langer duren.

“We weten dat het krap wordt richting het einde van het seizoen”, zei de bondscoach over de 58-voudig international. “Hij zal vermoedelijk weinig speelminuten meer gaan maken in topwedstrijden. Voor dergelijke blessures staat een bepaalde hersteltijd, maar onderweg kan van alles gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen dat ‘Hendo’ zelf heel optimistisch is.”