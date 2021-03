Michelin Nederland lekt per ongeluk de nieuwe sterren

Michelin lekte per ongeluk via hun app de nieuwe sterren Foto: ONLY FRANCE

De culinaire gids Michelin zou maandag 29 maart de nieuwe sterren voorstellen in Nederland. Maar zaterdag lekten ze die per ongeluk zelf door in hun eigen app al aan te passen welke restaurants een of meerdere nieuwe sterren krijgen.

In de Nederlandse pers geven ze toe dat het een blunder is én dat alles wel degelijk klopt. Wat er uit de culinaire lucht valt? Een nieuwe derde ster zoals we er hier in België een hadden met Zilte, krijgen ze niet. Wel gaan er twee restaurants van één naar twee sterren: Brut 172 in Reijmerstok en Restaurant 212 in Amsterdam.

Acht zaken kregen een eerste ster. Wie er al dan niet één verliest, is nog niet geweten. Dat ze op deze manier de primeur weggeven, is redelijk ongezien.

Normaal gezien is Michelin er als de dood voor dat nieuwe sterren te vroeg uitlekken en houden ze de lippen doorgaans tot het laatste moment stijf.