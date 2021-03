Wetenschappers ontdekken waarom je tanden koude voelen

Wetenschappers hebben ontdekt hoe het komt dat koude enorme tandpijn kan veroorzaken. De studie moet helpen bij de ontwikkeling van behandelingen voor tandpijn.

Als een naald die door een zenuw boort. Zo omschrijven mensen de pijn wel eens die ze voelen bij het eten van een ijsje of het drinken van iets heel kouds. Onderzoekers weten al jaren dat dit fenomeen het gevolg is van beschadiging van de beschermende buitenste laag van de tand. Maar hoe de boodschap van koude aan de buitenkant van je tand ook binnen de tand naar de zenuwen gaat, bleef onontdekt.

Tot nu. Na jarenlang onderzoek op mensen en muizen is duidelijk dat die pijn wordt veroorzaakt door TRPC5, een eiwit dat enorm gevoelig is voor koude. Hetzelfde eiwit zorgt er ook voor dat ogen koud en droog aanvoelen in kille lucht. Het eiwit zit in de otondoblasten, die normaal dentine of tandbeen ontwikkelen. Dat is het weefsel waaruit tanden zijn opgebouwd. Dat die otondoblasten nu ook mee instaan voor de communicatie naar de zenuwen is totaal nieuw.

Maar ook positief nieuws. Als je de oorzaak kent van de pijn, kun je het ook aanpakken. Onderzoekers willen nu tandpasta’s of medicijnen ontwikkelen die specifiek op TRPC5 zijn gericht en in de toekomst een einde kunnen maken aan de ellende van de tandpijn.