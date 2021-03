Ziezo, bij de eerste match van de Rode Duivels in 2021 heeft Romelu Lukaku vanop de stip ook meteen weer zijn doelpunt meegepikt. Sinds 2018 was de Belgische spits zo goed voor liefst 27 doelpunten voor de nationale ploeg. Enkel ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic kwam aan evenveel rozen voor Tsjechië, zij het wel op een lager niveau in de Nations League. Cristiano Ronaldo (Portugal) en Harry Kane (Engeland) waren de enige anderen die de kaap van 20 goals voor hun land haalden.