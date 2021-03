Italië kan niet rekenen op Chiellini, Berardi en Caputo in komende twee WK-kwalificatiematchen

Italië kan tijdens de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden, in Bulgarije (zondag) en in Litouwen (woensdag), niet rekenen op verdediger Giorgio Chiellini (Juventus) en aanvallers Domenico Berardi en Francesco Caputo (beiden Sassuolo). Het drietal is niet fit genoeg om te spelen en keert terug naar hun clubs.