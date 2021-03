Sobere herdenking van treinramp Pécrot

In het Waals-Brabantse dorp Pécrot heeft zaterdag aan sobere herdenking plaatsgevonden van de treinramp van 20 jaar geleden. Omwille van de coronapandemie was maar een twintigtal personen, onder wie lokale politici, aanwezig voor de herdenking van de acht slachtoffers en twaalf gewonden van de treinramp van 27 maart 2001.

De herdenking was een initiatief van het gemeentebestuur van Grez-Doiceau, waar Pécrot deel van uitmaakt. Enkel burgemeester Alain Clabots nam het woord. “Laat ons de herinnering in stand houden, zodat alle voorzorgsmaatregelen genomen worden. Er is al veel gerealiseerd, maar zonder twijfel is dat nog niet voldoende. Het bewijs: we zijn hier, neem uw gsm en kijk, u hebt geen bereik.” Spoornetbeheerder Infrabel versterkte er alleszins wel het eigen communicatienetwerk.

Meerdere families van slachtoffers die naar Pécrot afgezakt waren, hekelden dat eerst nog de treinramp in Buizingen moest gebeuren, vooraleer veiligheidsmaatregelen genomen zouden worden.