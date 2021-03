Bestelwagen knalt op werfvoertuig op E403

Roeselare / Izegem - Op de E403 richting Brugge, net over het afrittencomplex Roeselare-Haven, is zaterdagvoormiddag een bestelwagen ingereden op een botsabsorbeerder. Die stond stil op de rechterrijstrook tijdens herstellingswerken aan het wegdek. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde iets na 10 uur ter hoogte van Izegem. De bestuurder van een bestelwagen had niet opgemerkt dat er wegenwerken werden uitgevoerd, ondanks een signalisatiewagen op de pechstrook enkele honderden meters voordien. Hij knalde op één van de twee volgvoertuigen die de arbeiders moeten beschermen tegen dergelijke voorvallen. Het stootkussen raakte daarbij volledig vernield.

De arbeiders raakten niet gewond, de bestuurder van de bestelwagen werd met verwondingen naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare gebracht. Door het ongeval ontstond een file in de richting van Brugge. Het duurde ruim een uur voor de brandweer de brokstukken had opgeruimd en de takeldiensten hun werk hadden gedaan.