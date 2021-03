Nachtelijke landing en ‘eendentocht’ voor Rode Duivels voor match tegen Tsjechië

De Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Praag, waar ze vanavond om 20u45 hun tweede kwalificatiematch voor het WK 2022 tegen Tsjechië zullen spelen. Omwille van de dramatische coronacijfers in het land werd ervoor gekozen het stadion uitzonderlijk niet te verkennen de dag voor de match en pas vrijdagavond laat te vliegen. Meteen na de wedstrijd vanavond zal de selectie weer terugvliegen naar België om het verblijf in het land zo kort mogelijk te houden.