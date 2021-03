Maandag nationale staking, maar wel schoolvakantie en mooi weer voorspeld: “We raden echt aan om niet met de trein naar de kust te gaan”

Door de nationale stakingsactie zal het treinverkeer verstoord zijn van zondag om 22 uur tot en met maandag om 22 uur, zo meldt de NMBS zaterdag in een persbericht. “We raden echt aan om maandag niet met de trein naar de kust te gaan.”

Om de hinder voor de reiziger te beperken, werd een alternatieve treindienst uitgewerkt en zal meer dan de helft van de treinen toch rijden. “Maar toch betreuren we ten zeerste de impact van deze staking op onze klanten”, aldus de NMBS. “Zeker in de huidige context waarin we er alles aan doen om met een maximaal treinaanbod de sanitaire veiligheid van onze reizigers te garanderen.”

Twee op de drie IC-treinen (de treinen tussen de grote steden) zullen rijden, net als twee op de drie voorstedelijke S-treinen en twee op de drie L-treinen. De meeste P-treinen daarentegen rijden niet. Dat zijn de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits.

In een aantal kleinere stations zullen er weinig tot geen treinen stoppen: in de stations van Chapelle-Dieu en Mazy stoppen er weinig treinen. In de stations van Aarsele, Brussel-Kapellekerk, Buda, Callenelle, Harchies, Masnuy-Saint-Pierre, Maubray, Neufville en Ville-Pommeroeul stoppen er geen treinen.

“Plan je reis”

Om hun reis tijdens de stakingsdag te plannen, raadt de NMBS haar reizigers aan om al vanaf de dag voor hun vertrek regelmatig de routeplanner te raadplegen. Die zal rekening houden met de alternatieve dienstregeling.

De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de informatiekanalen van de NMBS, zoals de sociale mediakanalen (Twitter en Facebook), de NMBS-website en de schermen en de aankondigingen in de stations. “Alles wordt in het werk gesteld om de reizigers zo goed mogelijk gedetailleerde en realtime informatie te geven.”

Richting kust

Het treinaanbod naar de kust zal door de staking beperkt zijn. Met het mooie weer dat voor maandag wordt voorspeld - en het feit dat het een week vroeger dan gepland schoolvakantie is - kan het druk worden op de treinen richting kust en andere toeristische bestemmingen. De NMBS volgt de aanbeveling van het Nationaal Crisiscentrum op en raadt wie een daguitstap plant, dan ook aan te kiezen voor andere en rustigere bestemmingen in België en de drukte te vermijden. “Zeker wie van plan is om de verplaatsing met de trein te maken.”

“Treinreizigers raden we om vooraf de NMBS-app te raadplegen, waarop je kan zien hoe druk het is op de trein. Kleurt de trein oranje of rood, neem dan een trein later of kies voor een andere bestemming.”