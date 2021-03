Wachtlijsten in rusthuizen? Ze zijn korter maar niet verdwenen

De coronacrisis heeft de wachtlijsten in de woon-zorgcentra fors doen slinken. Maar verdwenen zijn ze niet, blijkt uit een bevraging van Het Nieuwsblad. Slechts een kleine minderheid zegt geen wachtlijst meer te hebben.

Wat als je naar een woon-zorgcentrum wil of moet verhuizen? Is er dan meteen plaats of krijg je een plekje op een wachtlijst? De coronacrisis heeft de wachtlijsten alleszins fors doen slinken. Dat bevestigen de verschillende koepelorganisaties van woon-zorgcentra, en dat blijkt ook uit de bezettingscijfers. Zo’n tien procent van de kamers in rusthuizen staat op dit moment leeg, al is die leegstand langzaamaan aan het slinken. Er zijn ook grote verschillen tussen de woon-zorgcentra onderling. Er zijn er waar dat tot boven de dertig procent loopt, anderen hebben geen vrije kamers.

Uit de Rusthuiswijzer van Het Nieuwsblad blijkt dat slechts een kleine minderheid van de woon-zorgcentra aangeeft dat ze helemaal geen wachtlijst meer hebben. Van de 285 rusthuizen die de afgelopen maand hun fiche aanvulden in onze vergelijkingstool, blijkt dat er amper 18 aangeven dat ze geen wachtlijst meer hebben. De grote meerderheid, 189 rusthuizen, geven aan dat er tot 50 mensen hun naam op een wachtlijst hebben gezet. 20 woon-zorgcentra hebben zelfs nog altijd meer dan 100 namen op de wachtlijst staan.

Foto: Katrijn Van Giel

De wachtlijsten waren de afgelopen jaren sowieso al geslonken omdat er veel rusthuisbedden zijn bijgekomen. De coronacrisis heeft de bezetting in de woon-zorgcentra ook nog eens fors naar beneden geduwd.

Geen wettelijke status

Een “officiële” wachtlijst is er echter niet. U kunt maar weten of er plaats is in het woon-zorgcentrum in uw buurt door rechtstreeks contac top te nemen. Die wachtlijst is vaak ook “theoretisch”: het gaat om alle mensen die ooit hebben aangegeven dat ze naar dat specifieke rusthuis willen. In niet-dringende gevallen betekent zo’n wachtlijst al snel een wachtperiode voor er plaats beschikbaar is, maar als iemand zwaar zorgbehoevend is, is er altijd ook een voorrangsweg voor dringende opnames.

Moet u zelf uw naam op wachtlijsten zetten? “Dat kan geen kwaad”, zegt professor Anja Declercq (KU Leuven), gespecialiseerd in ouderenzorg. “Maar zo’n plaats heeft geen wettelijke status. Elk woonzorgcentrum gaat er op zijn eigen manier mee om en kan bijvoorbeeld voorkeur geven aan inwoners van de gemeente zelf.”