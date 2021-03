Russische regisseur en actrice voor opnames naar ISS

Rusland wil binnen zes maanden regisseur Klim Shipenko en een actrice naar het internationale ruimtestation ISS vliegen om opnames te maken voor een film die zich deels in de ruimte afspeelt.

Het vertrek is gepland op 20 september en de terugkeer op aarde is gepland in oktober, zo meldde Pavel Wlassow, de baas van het opleidingscentrum voor kosmonauten, in het gespecialiseerde tijdschrift Russkij Kosmos.

Het staatspersbureau Ria Nowosti had twee weken geleden bericht dat ongeveer 3.000 actrices voor de rol hadden gesolliciteerd. Er zijn nog ongeveer twintig dames in de race. Er zijn actrices bij, maar ook piloten, psychologen en wetenschappelijke medewerkers.

De film heeft “Wysow” als werktitel en moet volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos de heroïek van kosmonauten vatten. Ook de Verenigde Staten plannen filmopnames in het ISS.