Werknemer kritiek na ontploffing bij Iemants

Arendonk - Bij het staalbedrijf Iemants op de bedrijvenzone Hoge Mauw in Arendonk ontstond zaterdag om 16u brand in de verfafdeling. Een werknemer verkeert in kritieke toestand.

De brand is ontstaan nadat een kleine mobiele spuitinstallatie vermoedelijk door een technisch defect geëxplodeerd was. De werknemer die de verfpomp bediende, liep daarbij ernstige brandwonden op. Hij is in kritieke toestand naar het brandwondencentrum in ZNA Stuivenberg in Antwerpen overgebracht.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en had de kleine brandhaard snel onder controle. Het vuur bleef beperkt tot de verfpomp, maar de werkhal was wel met zwarte rook gevuld. De brandweer heeft de hal geventileerd.