Dronekiller op luxejacht mogelijke oorzaak van verstoring scheepvaart op Westerschelde

Antwerpen - Vrijdagochtend is op de Westerschelde het gps-/AIS-systeem (Automatic Identification System) bijna een uur lang verstoord geweest met flink wat hinder voor de scheepvaart. Dat zegt de gespecialiseerde website Flows zaterdag. Vermoedelijke oorzaak was een incident dat zo uit een film over elektronische oorlogsvoering leek geknipt: aan boord van een superluxejacht werd allicht onbedoeld een dronekiller geactiveerd. Dat verstoorde meteen de klassieke positiesystemen.

Het gps-/AIS-systeem is gebaseerd op transpondertechnologie en ondersteunt de veiligheid van de scheepvaart. Het levert realtime-info over de scheepvaart aan de schepen en aan de instanties aan de wal. Het systeem werd vrijdag een tijd lang verstoord, wat onder meer impact had op zandzuigers aangezien zij hun werk volledig doen met gps-positionering. De Scheldeloodsen konden de vooruitgang van schepen dan weer niet meer volgen op de elektronische kaarten op de brug.

Vermoedelijk lag het (onvrijwillig) activeren van een dronekiller aan de oorzaak van het incident. In de voormiddag werd in het Nederlandse Vlissingen een luxejacht verplaatst, zowat gelijktijdig met de storing. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit heeft de (Nederlandse) havenstaatcontrole alvast opgedragen een onderzoek uit te voeren en heeft ook contact opgenomen met North Sea Port. Dronekillers zijn immers verboden.