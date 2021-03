RODE DUIVELS. Grote verrassing komt aan de aftrap tegen Tsjechië, waar oude bekende in de basis staat

Nacer Chadli zal zaterdagavond zijn terugkeer in de basis maken bij de Rode Duivels. De middenvelder van Istanbul Basaksehir speelde sinds begin januari geen minuut meer door een blessure, maar wordt door bondscoach Roberto Martinez wel in de basis gedropt voor het WK-kwalificatieduel tegen Tsjechië. Ook Jason Denayer en Timothy Castagne komen in de ploeg.

Chadli en Castagne nemen in de basiself de plaatsen van Thomas Meunier en Thorgan Hazard in. Zij reisden net als Dedryck Boyata en Koen Casteels niet mee nadat de Duitse clubs hun spelers verboden om naar Tsjechië te gaan, omwille van het hoge aantal coronagevallen daar. Thomas Vermaelen moest omwille van quarantainemaatregelen in Japan, waar hij speelt, ook de selectie verlaten. Hij wordt zoals verwacht vervangen door Jason Denayer.

De opstelling van de Rode Duivels: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, Chadli, De Bruyne, Mertens, Lukaku.

Bij de Tsjechen verschijnt een bekend gezicht aan de aftrap. Michael Krmencik, die door Club Brugge momenteel uitgeleend wordt aan het Griekse PAOK Saloniki, speelt in de spits.

De opstelling van de Tsjechen: Vaclik, Boril, Kudela, Celustka, Coufal, Soucek, Holes, Barak, Jankto, Provod, Krmencik