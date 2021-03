De helft van de rusthuisdirecteurs is voorstander van een verplichte vaccinatie voor het personeel, 46 procent wil ook de bewoners verplichten. “De vaccinatiegraad is nochtans hoog genoeg.”

Het was een idee van Margot Cloet, topvrouw van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Maak de vaccinatie verplicht voor iedereen die in een woon-zorgcentrum of ziekenhuis met kwetsbare mensen in contact komt ...