WK-KWALIFICATIES. Nederland wint tweede match wél, ook vicewereldkampioen Kroatië maakt uitschuiver goed

In de voorronde van het WK 2022 heeft Nederland zich na een valse start in Turkije herpakt in de thuiswedstrijd tegen Letland. Oranje haalde het zaterdag in de Amsterdam Arena met 2-0. Ook Kroatië herpakte zich nadat het zich eerder deze week in Slovenië verslikte. Tegen Cyprus werd het 1-0.

Steven Berghuis tekende in de 32e minuut voor de openingsgoal voor Nederland tegen Letland. Luuk de Jong verdubbelde in de 69e minuut de voorsprong. Zowat 5.000 supporters woonden het duel bij. De match werd in goede banen geleid door de Française Stéphanie Frappart. Zij werd zo de eerste vrouw die een WK-kwalificatiewedstrijd bij de mannen mocht fluiten.

Eerder deze week verloor Nederland zijn openingsmatch in groep G met 4-2 van Turkije. De Turken waren zaterdag ook een maat te groot voor Noorwegen. Het werd 0-3 na treffers van Ozan Tufan (4., 59.) en Caglar Soyuncu (28.). Genkspeler Kristian Thorstvedt kreeg tien minuten voor tijd rood. Het duel werd verplaatst van Oslo naar het Spaanse Malaga door de reisbeperkingen opgelegd aan niet-inwoners van Noorwegen.

Vicewereldkampioen Kroatië begon zijn campagne met een 1-0 uitschuiver in Slovenië maar kon zaterdag wel zijn tweede match in groep H winnen. In Rijeka versloegen de Kroaten Cyprus met het kleinste verschil na een goal van Mario Pasalic.

Rusland zette thuis Slovenië opzij met 2-1 en pakte zo zes op zes. De Russen versloegen in Sotsji Slovenië met 2-1. Artem Dzyuba (26. en 35.) zette de thuisploeg op een dubbele voorsprong, Josip Ilicic (36.) zorgde al snel voor de aansluitingstreffer maar dichter kwamen de Slovenen niet.

In de groep van de Rode Duivels kwam Wit-Rusland in actie tegen Estland. Uiteindelijk waren het de Wit-Russen die met 4-2 aan het langste eind trokken. De Esten kwamen in Minsk twee keer op voorsprong langs Henri Anier maar Wit-Rusland kwam even vaak langszij na goals van Vitali Lisakovich (op penalty) en Yuri Kendysh. Na een tweede geel voor Karl Oigus moesten de bezoekers het laatste kwartier met tien verder. Wit-Rusland profiteerde optimaal en scoorde nog twee keer via Pavel Savitskiy en opnieuw Lisakovich.

Voor Wit-Rusland was het de eerste wedstrijd in groep E. Estland verloor eerder deze week met 2-6 van Tsjechië.

Montenegro bleek in Podgorica een maat te groot voor voetbaldwerg Gibraltar (4-1). Fatos Beciraj (26.), Marko Simic (43.), Zarko Tomasevic (53.) en Stevan Jovetic (80.) troffen raak voor de Montenegrijnen, die hun openingsmatch in poule G met 1-2 van Letland hadden gewonnen. Girbraltar verloor thuis van Noorwegen (0-3).